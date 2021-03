AstraZeneca: Apss, sospese vaccinazioni anche in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 15 MAR - A seguito della comunicazione di Aifa in merito alla sospensione precauzionale e temporanea del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale sono sospese anche in Trentino le somministrazioni del vaccino. Lo comunica l'Azienda sanitaria di Trento in una nota. Le persone che hanno ricevuto il vaccino AstraZeneca in questi giorni non devono preoccuparsi - si legge ancora nella nota - in Trentino fino ad ora il sistema di farmacovigilanza non ha registrato reazioni avverse immediate o problematiche di alcun tipo associate al vaccino in questione. Continua regolarmente la campagna vaccinale con i vaccini di Pfizer e Moderna, mentre sono state sospese sia le prenotazioni sia l'esecuzione delle vaccinazioni programmate con AstraZeneca in attesa di nuove indicazioni nazionali. (ANSA).