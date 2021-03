Vaccino: da lunedì pronto il centro vaccinale a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - Saranno gli ampi locali della Fiera di Bolzano Sud ad accogliere, da lunedì 15 marzo, le cittadine e i cittadini del Comprensorio sanitario di Bolzano che in base alle diverse categorie di rischio potranno prendere parte alla campagna vaccinale messa in atto dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

L'Azienda ha allestito centri vaccinali distribuiti su tutto la provincia: al "polo Fiera" del Comprensorio sanitario di Bolzano si aggiungono il "Kurhaus" di Merano e la "Casa della cultura" di Silandro per il Comprensorio sanitario di Merano, l' "Accademia N. Cusano" a Bressanone ed il "Teatro comunale" di Vipiteno per il Comprensorio sanitario di Bressanone, e l'Ospedale di Brunico e i centro presso le sedi distrettuali di San Candido, Campo Tures e Piccolino per il Comprensorio sanitario di Brunico.

Con il nuovo centro di vaccinazione, la capacità di vaccinazione dell'Alto Adige può essere notevolmente migliorata.

Dalle attuali 1.000 vaccinazioni al giorno, che corrispondono a 6.000 vaccinazioni settimanali, può essere aumentata fino a un massimo di 2.500 vaccinazioni al giorno, che corrisponde a una capacità totale di 15.000 vaccinazioni a settimana a pieno regime. Il raggiungimento di queste quantità dipende, ovviamente, dalle dosi di vaccino disponibili.

In totale sarà coinvolto giornalmente al polo vaccinale della Fiera di Bolzano, un team interdisciplinare composto da personale medico, infermieristico ed amministrativo di circa 50-70 persone. (ANSA).