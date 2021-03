Covid: Alto Adige, definite le regole fino al 6 aprile

(ANSA) - BOLZANO, 13 MAR - La Giunta provinciale ha definito le norme per fronteggiare l'emergenza Covid fino a dopo Pasqua.

Dal 22 marzo riapriranno i negozi fino alle ore 18. Le strutture per l'infanzia, gli asili e scuole elementari potranno riaprire anche nei Comuni colpiti dalla variante sudafricana. Da lunedì, 15 marzo saranno nuovamente aperti in tutto l'Alto Adige i servizi per la cura del corpo e della persona, come parrucchieri ed estetiste. Per il momento, bar e ristoranti devono restare chiusi.

"Purtroppo non è ancora arrivato il momento delle grandi riaperture, ma ci stiamo muovendo passo dopo passo nella giusta direzione e se tutti rispetteranno le regole raggiungeremo il nostro obiettivo più velocemente", afferma il presidente Arno Kompatscher.

Da lunedì vi sarà maggiore libertà di movimento all'interno dei Comuni. Sarà nuovamente possibile utilizzare mezzi di trasporto privati per raggiungere un luogo all'interno del Comune di residenza con l'obiettivo di fare una passeggiata e praticare sport individuali. Rimarrà in vigore il coprifuoco notturno, ma dalle 22 alle 5.

Per gli studenti delle scuole medie le lezioni frontali riprenderanno il 22 marzo. Al fine di tenere il più possibile sotto controllo il rischio di infezione, i test rapidi nasali saranno ora utilizzati anche nelle scuole secondarie di primo grado, dopo la positiva esperienza fatta nelle scuole elementari. Gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado, invece, devono resistere ancora per qualche settimana con la dad, si legge in una nota della Provincia. (ANSA).