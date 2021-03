Vaccini: immunizzato il 10% degli altoatesini

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAR - Il 10,17% della popolazione dell'Alto Adige è già stato vaccinato con almeno una dose; calcolato sul target della popolazione con più di 18 anni la percentuale sale al 13. Lo comunica l'Azienda sanitaria. A partire da sabato 13 marzo, coloro che hanno più di 75 anni avranno la possibilità di essere messi in lista d'attesa tramite una chiamata telefonica.

Secondo l'assessore Thomas Widmann, "le vaccinazioni stanno procedendo bene. In Italia siamo al top. Stiamo facendo ogni sforzo per vaccinare gli anziani e le persone fragili il più rapidamente possibile, perché sono le categorie più a rischio".

Per il direttore generale dell'Asl Florian Zerzer l'approvazione del vaccino della Johnson & Johnson "è una buona notizia. Si tratta di un vaccino con un grande potenziale in quanto basta vaccinarsi una sola volta per ottenere una protezione completa".

