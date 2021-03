Vaccini: finora 14.000 dosi AstraZeneca in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAR - Complessivamente finora sono stati vaccinati 13.896 dosi di AstraZeneca in Alto Adige con segnalazione di un unico caso con reazioni importanti. Per questo caso deve essere confermato un eventuale nesso causale, informa l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.

Il lotto di ABV5200 che ha portato alla sospensione o alla parziale sospensione delle vaccinazioni con AstraZeneca in Danimarca non è mai stato fornito rispettivamente all'Italia o all'Alto Adige. Il lotto bloccato in Italia, numero ABV2856, è stato vaccinato all'inizio di febbraio con 2520 dosi, come precedentemente riportato. "Finora non ci risultano pervenute segnalazioni su gravi effetti avversi legati alla vaccinazione in Alto Adige di questo lotto", conclude la nota. (ANSA).