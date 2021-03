Imprese: Favagrossa nuovo general manager de La Sportiva

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Marcello Favagrossa, 55 anni, laureato in economia e commercio, è il nuovo general manager de La Sportiva, e sostituisce quello uscente, per raggiunti requisiti di quiescenza, Lanfranco Brugnoli, che per 19 anni ha affiancato il ceo e presidente Lorenzo Delladio. Una squadra che ha consentito all'impresa fondata nel 1928 in Val di Fiemme, in Trentino, da Narciso Delladio, una costante crescita a doppia cifra ed un riposizionamento da azienda calzaturiera a brand globale con l'espansione nel settore dell'abbigliamento tecnico da montagna ed il consolidamento sui mercati strategici come il Nord America e la Cina.

"Marcello trova un'azienda solida in costante crescita e con un piano di sviluppo ambizioso. In questo percorso sarà affiancato da me e dai miei figli, che si preparano a guidare l'azienda nei prossimi anni", commenta Lorenzo Delladio.

Attraverso il progetto "Climbing to Excellence" c'è stata una profonda riorganizzazione dei processi aziendali. L'area marketing in particolare ha assunto un ruolo centrale con la nomina di Giulia Delladio, quarta generazione della famiglia, nel ruolo di corporate marketing director. (ANSA).