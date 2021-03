Covid:Fugatti,Trentino in zona rossa perché cambiati criteri

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - "Se il Trentino come sembra diventerà zona rossa da lunedì prossimo (ancora non abbiamo una comunicazione ufficiale) è perché è stato introdotto dal governo il nuovo parametro di incidenza di 250 contagi su 100.000 abitanti". Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, precisando che il dato attuale è di 342, mentre per l'Rt dalla settimana scorsa c'è stato un calo dall'1,1 all'1,04.

"Questo nuovo criterio - ha aggiunto Fugatti - ha lati positivi, ma va a pesare soprattutto su chi fa un elevato numero di tamponi e chi li fa su quelle categorie di persone facilmente contagiabili".

Fugatti ha poi annunciato che, in quanto zona rossa, da lunedì verranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado.

"Siamo preoccupati per le ripercussioni di questa situazione sui giovani e le loro famiglie", ha detto. (ANSA).