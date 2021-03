Covid: Trentino, da domani prenotazioni vaccino per over 75

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Grazie alla disponibilità del vaccino AstraZeneca, dalle 23 di domani sabato 13 marzo potranno prenotarsi a Cup online di Trento anche gli over 75, cioè i nati dal 1942 al 1946.

Lo comunica l'Azienda sanitaria precisando che il vaccino sarà somministrato nelle sedi vaccinali dell'Apss a partire da mercoledì prossimo. Chi ha un medico di medicina generale che aderisce alla campagna vaccinale potrà vaccinarsi dal proprio medico. La seconda dose di AstraZeneca verrà effettuata a distanza di 70 giorni dalla prima. Si procederà anche con la vaccinazione dei cosiddetti 'ultrafragili', cioè malati di fibrosi cistica, dializzati, chi è in ossigenoterapia e i trapiantati o in attesa di trapianto.

Da lunedì 15 marzo potranno prenotare la vaccinazione al Cup online anche tutti gli insegnanti e gli operatori delle scuole di ogni ordine e grado e dell'università. Anche in questo caso si può fare riferimento al proprio medico se aderisce alla campagna vaccinale. Sempre al Cup online potranno prenotarsi anche gli over 80; in questo caso la vaccinazione andrà fatta esclusivamente nelle sedi vaccinali di Apss per questioni logistico-organizzative legate alla conservazione del vaccino Pfizer. Gli 'ultrafragili' saranno invece vaccinati su invito delle diverse strutture di riferimento (sempre con Pfizer), precisa l'Azienda sanitaria. (ANSA).