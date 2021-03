Covid: 281 nuovi contagi e un decesso in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 12 MAR - Sono 281 in nuovi contagi da coronavirus in Trentino: 137 rilevati grazie a 1.678 tamponi molecolari e 144 su 1.664 test rapidi antigenici. I nuovi casi fra i bambini in età scolare sono 57.

Gli attuali ricoverati sono 240, di cui 46 in rianimazione; 16 sono state le dimissioni e 22 le dimissioni. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso, avvenuto in ospedale.

A tutt'oggi i vaccini somministrati sono 61.562, di cui 21.555 seconde dosi.

I dati sono stati resi noti dall'assessore provinciale Stefania Segnana. (ANSA).