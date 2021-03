Grave ciclista finito sotto tir a Lagundo

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAR - E' ricoverato con gravi ferite all'ospedale di Merano un ciclista, finito questa mattina sotto in tir. L'incidente è avvenuto verso le ore 9 in via Breitofen a Lagundo. Sul posto sono intervenuti sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e i vigili del fuoco. (ANSA).