Covid: un decesso in Trentino, 49 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 11 MAR - Un decesso per Covid in Trentino (1.298 in totale) e 370 nuovi contagi. Negli ospedali i pazienti Covid sono 247 e fra loro 49 si trovano in rianimazione (come ieri). Ieri le dimissioni (24) sono state leggermente superiori ai ricoveri (23). Il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari informa inoltre di altri 249 guariti e di 163 i nuovi casi positivi riscontrati al molecolare (su 1.734 tamponi) ai quali si aggiungono altri 207 positivi all'antigenico (su 1.933 tamponi rapidi antigenici notificati all'Azienda sanitaria). I molecolari hanno inoltre confermato 91 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi, 172 sono asintomatici e 189 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio.

Analizzando i dati secondo le classi di età, emerge che anche oggi ci sono ben 79 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (6 hanno tra 0-2 anni, 9 tra 3-5 anni, 23 tra 6-10 anni, 19 tra 11-13 anni, 22 tra 14-19 anni, mentre i contagi fra gli ultra settantenni sono 43. Ieri le classi in quarantena erano 117.

Sono state 58.956 le somministrazioni di vaccini, cifra che comprende 20.597 seconde dosi e le 7.367 riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).