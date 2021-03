Covid: Gimbe, migliora situazione in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAR - Secondo gli ultimi dati Gimbe, la situazione Covid in provincia di Bolzano è in miglioramento: i nuovi casi sono infatti calati del 29% e adesso si registrano 907 positivi su 100 mila abitanti. In provincia di Trento il calo è invece dell'8,4% e i positivi su 100 mila abitanti sono 723. Simile la situazione per quanto riguarda i letti occupati in area medica covid (32% in Alto Adige e 34% in Trentino), mentre in Alto Adige il 39% dei posti in terapia intensiva sono occupati da pazienti covid e in Trentino ben il 54%.

Le due province autonome sono in testa per quanto riguarda le vaccinazioni degli over 80: a Bolzano l'ha completato il 26,7% e a Trento il 19,9%. In terza posizione la Valle d'Aosta con il 14% che ha invece sorpassato l'Alto Adige nella graduatoria dell' intera popolazione che ha completato il ciclo vaccinale (4,46% contro 4,35%). La provincia di Trento è in sesta posizione (3,45%) ma comunque sempre sopra la media nazionale del 2,93%. (ANSA).