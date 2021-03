Alex Schwazer, da libro verità serie Indigo e Lungta Film

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - La storia di Alex Schwazer diventerà una serie prodotta da Indigo Film e Lungta Film liberamente ispirata al libro di Sandro Donati 'Alex e il grande complotto internazionale per il doping, in uscita per Rizzoli.

Sandro Donati, tecnico di Schwazer e paladino da sempre dell'antidoping, ricostruisce passo dopo passo in un libro-verità la dolorosa vicenda del marciatore campione olimpico a Pechino 2008, accusato di doping 4 anni fa e assolto "per non aver commesso il fatto" con la sentenza del 18 febbraio 2021.

In 'Alex e il grande complotto internazionale per il doping' l'autore fornisce uno spaccato inquietante della "giustizia" sportiva e ci conduce, come in una spy-story, nel mondo oscuro dei "poteri forti" internazionali che controllano lo sport.

