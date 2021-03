Vaccini: in Alto Adige ora tocca agli over 75

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - In Alto Adige sono aperte le prenotazioni per coloro che hanno tra i 75 ed i 79 anni di età.

L'interesse è stato da subito enorme e pertanto, gli appuntamenti di questa settimana sono già stati assegnati, informa l'Azienda sanitaria altoatesina. Anche nelle prossime settimane sarà possibile prenotare.

Attualmente non vi sono molti appuntamenti disponibili perché sono ancora in corso le vaccinazioni per il personale di scuole, asili e università. Si tratta di appuntamenti già programmati nei giorni scorsi e che sono ancora in fase di svolgimento.

Presto si apriranno più disponibilità. La prenotazione potrà essere effettuata online anche nelle prossime settimane.

Il direttore generale Florian Zerzer sottolinea che, in ogni caso, gli appuntamenti disponibili saranno tanti quanti tutti i vaccini attualmente in magazzino. Il gruppo di età 75-79 comprende circa 23.000 persone, quindi le vaccinazioni proseguiranno per alcune settimane. AstraZeneca ha annunciato la fornitura di 2.500 dosi per la prossima settimana e di 6.000 dosi per la settimana successiva.

Fino ieri sono stati somministrati in Alto Adige 76.892 dosi di vaccino (52.018 prime dosi, 24.871 seconde dosi). (ANSA).