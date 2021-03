Sci: mondiali juniores, oro in slalom a valdostana Mathiou

(ANSA) - BANSKO (BULGARIA), 10 MAR - La valdostana Sophie Mathiou ha conquistato la medaglia d'oro nello slalom femminile ai Mondiali Juniores sulla pista bulgara di Bansko: un titolo che da' fiducia in una disciplina in cui da tempo l'Italia è debole.

La 19enne valdostana di Gressan, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, ha vinto dopo una prima manche la vedeva al quinto posto, con un distacco di 38 centesimi dalla leader provvisoria gareggiando in mezzo alla nebbia, calata proprio in quel momento sulla pista.

La valdostana con una bella rimonta ha chiuso in 1'40″24 e cioè 20 centesimi meglio della svedese Moa Bostroem Mussener, mentre la statunitense AJ Hurt ha concluso terza a 21 centesimi.

Grazie a questa vittoria, l'Italia torna sul gradino più alto del podio 28 anni dall'ultimo successo che risale al 1993 con Morena Gallizio a Monte Campione.

La rassegna iridata giovanile si è chiusa così con due ori per la squadra italiana: Giovanni Franzoni nel supergigante maschile e Sophie Mathiou nello slalom femminile. Sono due titoli che valgono loro la partecipazioni alle finali di Coppa del mondo di Lenzerheide. (ANSA).