Rogo di grosse dimensioni a San Candido

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - A San Candido, in val Pusteria, è in corso un massico intervento dei vigli del fuoco per domare un grosso rogo che in serata è partito da un appartamento. Sul posto si trovano i corpi volontari dei vigli del fuoco di Versciaco, Prato alla Drava, Sesto e Dobbiaco, il soccorso sanitario e forze dell'ordine. Per il momento non si segnalano feriti. (ANSA).