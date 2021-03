Covid: due decessi e 214 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAR - I casi covid in Alto Adige sono in netto calo, anche se la pressione in terapia intensiva resta elevata. Sono 213 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

L'Azienda sanitaria ha analizzato 1.983 tamponi pcr, rilevando 126 infetti, a questi vanno aggiunti 87 casi positivi su 10.742 tamponi rapidi effettuati. In terapia intensiva si trovano 46 pazienti covid, tre dei quali in Austria. I ricoveri nei normali reparti ospedalieri sono 178 e nelle cliniche private 152.

Continua a scendere il numero degli altoatesini in quarantena , che ora sono 5.971. (ANSA).