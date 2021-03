Covid: altri 5 decessi in Trentino e 405 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 10 MAR - Si aggrava il bilancio delle vittime da Covid-19 in Trentino: cinque sono i nuovi decessi segnalati dal bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che portano il totale a 1.297 da inizio pandemia. Le persone scomparse avevano un'età compresa fra i 75 ed i 98 anni.

Intanto si registrano 155 nuovi casi positivi al molecolare (su 2.281 tamponi) e 250 all'antigenico, rilevati dal 1.900 test rapidi. Ci sono poi altre 131 positività confermate dai molecolari dopo che nei giorni scorsi il contagio era stato evidenziato dai test rapidi. I dati di oggi mostrano 84 nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare, mentre i nuovi casi fra gli ultra settantenni sono 45.

Negli ospedali si registra anche oggi un flusso di nuovi ingressi superiore alle uscite: 22 i nuovi ricoveri contro le 16 dimissioni effettuate ieri. Il numero complessivo dei pazienti covid è di 250, con 49 persone che ancora si trovano in rianimazione. I pazienti dichiarati guariti sono 337.

I vaccini questa mattina hanno raggiunto quota 56.518, di cui 19.559 seconde dosi ed altre 7.332 ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).