Vaccini: in Trentino dal weekend prenotazioni per over75

(ANSA) - TRENTO, 09 MAR - Da sabato anche gli over 75, come avviene già per gli ultra 80enni che dovrebbero terminare la copertura entro aprile, potranno iscriversi al Centro unico di prenotazione online dell'Azienda sanitaria di Trento (Cup) per partecipare alla campagna vaccinale che partirà probabilmente mercoledì prossimo, 17 marzo, con il vaccino Astrazeneca, di cui il Trentino ha al momento circa 6.000 dosi. Lo ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, in videoconferenza.

"Organizziamo un percorso sulla base di un vaccino che abbiamo e che il Governo ci ha detto che dovrebbe arrivare ulteriormente. Dobbiamo provare ad accelerare sulle categorie più a rischio sulla base di quello che il Governo ci ha detto che arriverà nelle prossime settimane. Contestualmente, tutte le vaccinazioni già organizzate per gli ultra 80enni e per il personale scolastico continueranno", ha detto Fugatti. (ANSA).