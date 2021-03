Sci: cdm; dodici azzurri convocati per Kranjska Gora

(ANSA) - KRANJSKA GORA, 09 MAR - Sono dodici gli atleti azzurri convocati per il doppio appuntamento di Coppa del mondo sulla pista di Kranjska Gora. Al gigante di sabato 13 marzo prenderanno parte Filippo Della Vite, Alex Hofer, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti, Luca De Aliprandini, Hannes Zingerle e Manfred Moelgg. Nello slalom speciale di domenica 14 a Tonetti e Moelgg si aggiungeranno Tobias Kastlunger, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Alex Vinatzer e Tommaso Sala. L'Italia vanta dieci successi sul pendio sloveno, l'ultimo dei quali è datato 2008 per merito di Moelgg in slalom, mentre l'ultimo podio risale al 2017 con Stefano Gross, secondo fra i pali stretti.

Le due gare definiranno i partecipanti alle Finali di specialità in Svizzera, a Lenzerheide: sono attualmente qualificati fra i 25 aventi diritto in gigante De Aliprandini (attualmente 13simo) e Giovanni Borsotti (24simo), mentre Tonetti è momentaneamente fuori di un posto. In slalom sono dentro Moelgg (18simo) e Vinatzer (19simo), Gross (28simo) ha ancora chances di entrare, mentre Razzoli è chiamato a centrare un grande risultato per riuscirci (ANSA).