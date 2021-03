Olimpiadi 2026: Anterselva,definito pacchetto infrastrutture

(ANSA) - BOLZANO, 09 MAR - La giunta provinciale di Bolzano ha definito le infrastrutture da realizzare o ammodernare in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 che avranno fra le proprie sedi Anterselva, in Alto Adige. "Abbiamo cercato di rafforzare le infrastrutture per la mobilità esistenti, sia ferroviaria sia stradali - ha spiegato il vicepresidente della Provincia, Daniel Alfreider - Si tratta di infrastrutture che migliorano la qualità vita e la raggiungibilità del territorio anche per i prossimi decenni, quindi di progetti con un grande valore aggiunto per la mobilità del futuro".

Per quanto riguarda la rete ferroviaria, oltre ai nuovi centri di mobilità a Brunico, Bressanone e San Candido, centrale è il progetto della variante di Riga, costo 150 milioni di euro, che sarà realizzato direttamente da Rfi.

Il pacchetto di interventi comprende, poi, alcune opere stradali della Val Pusteria che saranno finanziate al 100% dai fondi statali ed altre, come la circonvallazione di Perca, lunga 3,3 km di cui 2,3 in galleria, co-finanziata con 30 milioni di euro. "Per mantenere i tempi di realizzazione - ha detto Alfreider - abbiamo parlato del resto del confinanziamento di circa 70 milioni".

Fra gli interventi in programma c'è anche quello per l'adeguamento della Suedtirol Arena di Anterselva: il comitato di gestione dell'impianto ha elaborato un'ipotesi di interventi per un investimento di circa 70 milioni di euro, ma il comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 ha valutato essenziali una serie di interventi per 28,5 milioni di euro. (ANSA).