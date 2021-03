Fugatti, in Trentino contagio rilevante ma scuola aperta

(ANSA) - TRENTO, 09 MAR - "Da una lettura dei numeri di oggi, sempre critica per la forte tensione nei reparti ospedalieri, il contagio è sempre rilevante ma non in crescita rispetto ai giorni precedenti e questo ci porta a dire che con i dati che abbiamo oggi questa settimana continuerà la scuola in presenza come sempre. Lo diciamo perché fortunatamente non c'è stata l'impennata dei contagi annunciata. Ma è giusto dare linearità organizzativa alle famiglie, agli studenti e alle scuole". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. (ANSA).