Covid: un decesso in Trentino, in rianimazione 49 ricoverati

(ANSA) - TRENTO, 09 MAR - Un decesso per Covid in Trentino, dove non migliora la pressione ospedaliera, con 24 nuovi ricoveri solo parzialmente compensati dalle 22 dimissioni effettuate ieri. Nel complesso ad oggi nei vari reparti si trovano 248 pazienti, di cui 49 in rianimazione (1 in più rispetto a ieri). Sono 90 i nuovi casi positivi al molecolare (su 1.692 test) ai quali si aggiungono altri 123 positivi all'antigenico (su 1.785 test rapidi). I molecolari hanno inoltre confermato 230 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. L'incide di positività è del 6,1%.

Dei nuovi positivi di oggi, 114 asintomatici e 92 i pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Osservando l'andamento per classi di età, si nota che sono 35 i nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare (5 hanno tra 0-2 anni, 9 tra 3-5 anni, 5 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni, 9 tra 14-19 anni) mentre si fermano a 28 quelli fra gli ultra settantenni che rimangono comunque la categoria più a rischio delle conseguenze più pesanti provocate dall'infezione. Le classi in quarantena sono 75 come nel precedente bollettino.

Infine le vaccinazioni, che questa mattina hanno raggiunto quota 54.660 somministrazioni, comprese le 18.838 seconde dosi e le 7.290 riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).