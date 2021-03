Rifiuta rapporto sessuale, picchiata con un arnese da cucina

(ANSA) - TRENTO, 08 MAR - Una donna rumena è stata selvaggiamente picchiata con un utensile da cucina da un connazionale di 57 anni che la stava ospitando nel suo appartamento di Trento da qualche settimana. È accaduto ieri sera. L'uomo, ubriaco, ha preteso un rapporto sessuale e quando la donna ha rifiutato ha iniziato a picchiarla. Lei è riuscita a scappare dall'appartamento e chiamare il 112. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile sono arrivati rapidamente sul posto assieme ad un'ambulanza e l'hanno soccorsa.

Entrati nell'appartamento i militari hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione da alcool e hanno rilevato tracce di una colluttazione, con presenza di vistose macchie di sangue sulle lenzuola e sul pavimento, a conferma del racconto della vittima. Oltre al sangue nella camera da letto, i carabinieri hanno trovato in cucina un attrezzo per la lavorazione della pasta sporco di sangue.

Il 57enne è stato arrestato per tentata violenza sessuale e lesioni personali aggravate e portato in carcere. La vittima, invece, è stata curata all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove le è stato diagnosticato un trauma cranico guaribile in una quindicina di giorni. (ANSA).