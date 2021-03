Covid: altre 4 vittime e 88 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAR - Continua a salire il conto delle vittime del Covid-19 in Alto Adige: altri 4 decessi portano a 1.063 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Inoltre, nelle ultime 24 ore, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 88 nuove infezioni: 65 sulla base di 677 tamponi pcr (143 dei quali nuovi test) e 23 sulla base di 4.895 test antigenici. Finora, il numero delle persone testate positive è di 43.956 con pcr 23.056 con test antigenico, per un totale di 67.012.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 46 in terapia intensiva (3 dei quali all'estero), 191 nei normali reparti ospedalieri, 158 nelle strutture private convenzionate e 128 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o isolamento domiciliare sono 6.431, mentre i guariti in totale sono 62.119. (ANSA).