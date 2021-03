Covid: 4 morti in Trentino, aumentano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 08 MAR - Altri 4 decessi per coronavirus in Trentino, nelle ultime 24 ore. Si tratta di 3 uomini e di una donna, di età compresa fra i 79 ed i 92 anni. Lo dice il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che indica 54 persone risultate positive a 630 tamponi molecolari alle quali si affiancano altri 29 casi positivi rilevati da 260 tamponi antigenici. I molecolari hanno inoltre confermato 41 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

L'analisi per classi di età mostra 14 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (uno ha tra 0-2 anni, 2 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni, 6 tra 14-19 anni) mentre 14 di 70 e più anni. Le classi in quarantena ieri erano 75.

I ricoverati in ospedale salgono a 247, e restano alti anche se stabili i pazienti in rianimazione (48). Ieri i nuovi ingressi hanno superato di molto le dimissioni che nei fine settimana sono solitamente contenute: 18 i primi contro 4 fine degenza. In ospedale sono avvenuti anche 3 dei 4 decessi. Nel frattempo i guariti crescono di altre 106 unità portando il totale da inizio pandemia a 30.580.

Le vaccinazioni hanno superato quota 53.000: questa mattina la cifra pareggiava sulle 53.379 somministrazioni, comprese le 18.360 seconde dosi e le 7.288 riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).