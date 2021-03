8 marzo: inaugurata una nuova panchina rossa a Trento

(ANSA) - TRENTO, 08 MAR - È stata inaugurata oggi, alla presenza del sindaco di Trento Franco Ianeselli e del questore Claudio Cracovia, la 2/a panchina rossa del centro storico di Trento, un'installazione volta dal Comitato dei cittadini di San Martino-Buonconsiglio per sensibilizzare la popolazione sul contrasto alla violenza sulle donne. La panchina, verniciata di rosso durante l'evento pubblico, è collocata in largo Nazario Sauro.

"Le panchine rosse servono perché ricordano tutti i giorni la necessità di un impegno culturale che riguarda tutti, un simbolo per lavorare su un universo maschile che vede ancora la donna come una proprietà", ha detto Ianeselli.

Durante l'inaugurazione della panchina è stata data lettura di alcuni testi sulla violenza sulle donne e brani interpretati da un trio di archi del rione di San Martino. (ANSA).