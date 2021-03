Sci: Marta Bassino vince coppa del mondo di gigante

(ANSA) - JASNA (SLOVACCHIA), 07 MAR - Con una gara di anticipo sulla fine della stagione, l'azzurra Marta Bassino ha vinto la coppa del mondo di slalom gigante. E' la quarta italiana a riuscirci dopo Deborah Compagnoni, Denise Karbon e, lo scorso anno, Federica Brignone. Ci è riuscita dopo una stagione strepitosa con ben quattro successi ed un terzo posto.

Per la piemontese Bassino- 25 anni, cinque vittorie in coppa e oro mondiale in parallelo a Cortina 2021 - e' bastato il quarto posto in 2.17.62 nel gigante di Jasna. Ha vinto la gara la slovacca Petra Vhlova in 2.16.66, recuperando cosi ancor più sulla svizzera Lara Gut- Behrami. Seconda la neozelandese Alice Robinson in 2.16.82 e terza Mikaela Shiffrin in 2.17.03.

Per l'Italia in classifica poi ci sono Federica Brignone 6/a in 2.18.09, Elena Curtoni 24/a in 2.22.87 e Laura Pirovano 26/a in 2.21.65. La coppa del mondo donne passa ora in Svezia, ad Aare: venerdì e sabato prossimi ci saranno due slalom speciali con la slovacca Petra Vhlova che avrà la possibilità di tornare in piena corsa per la coppa del mondo rispetto alla svizzera Lara Gut_Behrami. (ANSA).