Incendio in condominio Rovereto, 20 persone evacuate

(ANSA) - TRENTO, 06 MAR - Gran lavoro dei vigili del fuoco per spegnere un incendio divampato all'alba di oggi nella mansarda di un condominio di via Udine, a Rovereto.

Non si registrano feriti, ma una ventina di persone sono state evacuate. I danni sono ingenti. Ancora da chiarire le cause del rogo. (ANSA).