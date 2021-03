Covid: studentato Trento, tamponi ai 242 ospiti

(ANSA) - TRENTO, 06 MAR - L'Opera universitaria di Trento ha chiesto all'Azienda sanitaria di effettuare lunedì prossimo tamponi per tutti i 242 studenti dello studentato San Bartolameo, posti in isolamento dopo l'accertamento di 8 casi positivi al coronavirus.

Nel frattempo - informa l'Opera - è stato organizzato un momento di formazione per tutti gli studenti ospiti, insieme al Comune, l'Azienda sanitaria e la Provincia, sui comportamenti da tenere e sulle conseguenze del mancato rispetto delle regole.

"La gestione di una residenza collettiva si basa sulla corresponsabilità - afferma la presidente dell'Opera universitaria, Maria Laura Frigotto - perché l'ente dà le indicazioni, ma poi sta ad ognuno osservarle nel rispetto di tutti. In un anno di emergenza sanitaria siamo riusciti a gestire la situazione con la collaborazione dei nostri studenti.

Anche questa volta sono certa che ci daranno una mano".

Si sospetta che il contagio sia avvenuto durante una festa avvenuta alla fine di febbraio. (ANSA).