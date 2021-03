Valanghe, al via ricerca sui bollettini Euregio

(ANSA) - TRENTO, 05 MAR - I servizi di previsione valanghe di Tirolo, Alto Adige e Trentino, assieme all'Università Simon Fraser di Vancouver (Canada), hanno avviato un progetto di di ricerca con il quale i prodotti del bollettino valanghe dell'Euregio verranno esaminati in relazione alla loro utilità e comprensibilità da diversi gruppi di utenti.

Quindi freerider, escursionisti con le racchette da neve o scalatori su ghiaccio possono dare il loro contributo alla ricerca registrandosi e compilando un breve questionario sul sito dei servizi valanghe dell'Euregio - www.valanghe.report.

"Capire le esigenze degli utenti - sottolinea Mauro Gaddo, direttore dell'Ufficio previsioni e pianificazione - MeteoTrentino della Provincia autonoma di Trento - è della massima importanza per migliorare i prodotti e adattarli ai desideri e alle richieste degli appassionati di sport invernali o dei tecnici delle commissione valanghe comunali".

Come primo passo, l'obiettivo della ricerca è quello di creare una community che rifletta lo spettro possibile di utenti coinvolti dalla problematica valanghe, con cui i servizi di previsione valanghe possano consultarsi, ricevere feedback sui prodotti e discutere le eventuali innovazioni.

