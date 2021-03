Sci: nebbia cancella discesa 1 a Saalbach, Paris era primo

(ANSA) - SAALBACH-HINTERGLEMM (AUSTRIA), 05 MAR - Dopo rinvii e interruzioni per nebbia e neve, la discesa 1 della Coppa del mondo di sci alpino a Saalbach (Austria) è stata cancellata, proprio mentre l'azzurro Dominik Paris era al comando della classifica. La cancellazione è arrivata dopo una lunga interruzione seguita alla prova dei primi nove atleti. Per ritenere valida una gara bisogna che scendano in pista almeno 30 concorrenti. Ancora non si sa se la gara verrà recuperata. E' possibile che venga rinviata a lunedì, sempre a Saalbach dove domani è in programma un'altra discesa e domenica un SuperG.

(ANSA).