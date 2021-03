Covid: Germania nega transito a governatore tirolese Platter

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAR - La Germania ha negato al governatore tirolese Guenther Platter il transito per recarsi a Vienna ad un incontro con il cancelliere Sebastian Kurz. Per raggiungere la capitale austriaca da Innsbruck si passa infatti per Rosenheim in Baviera. Le autorità tedesche, per limitare la diffusione delle varianti Covid, attualmente pretendono all'ingresso un test negativo non più vecchio di 48 ore.

In vista del viaggio - scrive la Tiroler Tageszeitung - Platter si era informato presso la cancelleria bavarese a Monaco che gli avrebbe però negato il transito, ritendendo che il viaggio non sarebbe indispensabile. Il governatore ha così rinunciato al viaggio lungo il percorso alternativo in Austria su strade di montagna e si è collegato via video alla conferenza con il cancelliere Kurz, racconta il giornale. (ANSA).