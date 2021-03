Sci: Paris vola in prova a Saalbach "ma distacchi minimi"

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Nella seconda prova in vista della discesa di Saalbach, in Austria, che si disputerà venerdì, Dominik Paris ha fatto registrare il miglior tempo (1'53″00), precedendo di 10 centesimi il tedesco Andreas Sander, che però ha saltato una porta. Terzo posto Christof Innerhofer, a 14 centesimi. I grandi nomi della discesa, da Max Franz a Johan Clarey e Beat Feuz, accusano circa mezzo secondo di ritardo.

Emanuele Buzzi e Matteo Marsaglia sono rispettivamente 22/o e 27/o. Venerdì cominciano le gare, con la prima discesa alle 11:20, recupero della gara a Wengen (Svi); si proseguirà con la seconda discesa sabato alle 11 e si concluderà domenica col SuperG alle 10,30.

"In prova è andata abbastanza bene, ho capito il pendio e la tracciatura. Siamo tutti molto vicini, secondo me bisogna farla molto bene, perché ci sono tanti dossi: non è facile mantenere la linea e spingere. La pista è in buonissime condizioni, forse per questo ci sono distacchi ridotti. Per domani il meteo parla di temporale, non si sa esattamente che tempo ci sarà", ha detto Dominik Paris.

"Mi sembra che gli austriaci vadano molto forte, conoscono bene la pista, però anche io e Domme abbiamo fatto bene: ho un buon feeling, già nelle ultime settimane d'allenamento mi ero sentito bene e ho visto che miglioravo. Fiducia e scioltezza sono sempre migliori, mi diverto e scio bene", ha aggiunto Christof Innerhofer. (ANSA).