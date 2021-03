Fugatti, Trentino oltre limite ma le scuole restano aperte

(ANSA) - TRENTO, 04 MAR - In Trentino, malgrado l'incidenza dei contagi, le scuole rimangono aperte. Lo ha ribadito il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. "Le indicazioni del Governo sono di chiudere le scuole in zona rossa e in zona arancione oltre un certo livello di contagio spetta al presidente della Provincia se procedere o meno alla chiusura. Noi siamo oltre il livello di incidenza individuato dal Governo ma riteniamo di prevedere la continuità della scuola in presenza per i motivi che abbiamo sempre detto. Qualcuno critica, ed è comprensibile, perché altre Regioni chiudono e ci si chiede perché il Trentino deve fare diversamente. Se nei prossimi giorni ci fosse un forte aumento del contagio non interverremo chiudendo le scuole. In questa fase ci prendiamo questa responsabilità sapendone la portata e le eventuali conseguenze e di fronte ad una situazione che magari andrà a peggiorare ma questo è il percorso che abbiamo attuato fin dall'inizio e ci sentiamo di attuarlo ancora".

(ANSA).