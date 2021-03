Covid: Kompatscher,vaccinazioni a tappeto contro le varianti

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAR - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher propone vaccinazioni a tappeto nelle zone più colpite dalla variante sudafricana, seguendo l'esempio dell'Austria. "Questo riguarderebbe diverse regioni italiane", ha precisato il presidente della Provincia autonoma di Bolzano ai microfoni di Rai Suedtirol. "Il ministro Speranza - ha aggiunto - vuole approfondire la questione". L'Austria nei prossimi giorni riceverà 100.000 dosi Biontech-Pfizer in anticipo sulla propria quota per vaccinare tutta la popolazione adulta del distretto amministrativo Schwaz in Tirolo, dove si è infatti diffusa la variante sudafricana. Kompatscher chiede di verificare, se l'Unione potrebbe fare lo stesso in Italia.

(ANSA).