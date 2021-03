Covid: Egna si prepara al Vax-Day per ultraottantenni

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAR - Sono in pieno svolgimento il lavori di allestimento, nella palestra di Egna, del Vax-Day di venerdì 5 e sabato 6 marzo, organizzato dal Comprensorio sanitario di Bolzano in collaborazione con il Comune di Egna, per gli ultraottantenni della Bassa Atesina.

"La Bassa atesina, con oltre 1600 vaccinazioni programmate in due giorni, rappresenta un importante evento che il Comprensorio sanitario di Bolzano, in sinergia con i vertici aziendali e i Comuni coinvolti, ha messo in atto per mettere in sicurezza una categoria, quella degli ultraottantenni, così duramente colpita da questa pandemia" sottolinea il Direttore di Comprensorio Umberto Tait.

Sono 14 i comuni della Bassa atesina coinvolti in questa doppia giornata di vaccinazioni. Il Comprensorio, consapevole delle potenziali difficoltà di spostamento della categoria di ultraottantenni e dell'impossibilità organizzativa e logistica di allestire un centro per ogni Comune ha predisposto dei punti unici di vaccinazione sul territorio, come Terlano, Sarentino e ora Egna, raggruppando gli ultraottantenni di più comuni limitrofi. Oltre ai Comuni di Egna, Aldino, Anterivo, Ora, Cortaccia, Cortina all'Adige, Magré, Montagna, Salorno, Termeno, Trodena, Bronzolo e Vadena, è stato inserito in questa campagna anche il comune di Caldaro.

"Il numero di nuovi casi registrati nell'ultima settimana nei 14 comuni interessati è superiore alla media provinciale registrata (670 casi contro i 377 provinciali ogni 100.000 abitanti). Questo significa che il rischio per la popolazione residente in Bassa Atesina di contrarre la malattia è superiore rispetto al rischio medio dell'intera popolazione dell'Alto Adige", così il coordinatore amministrativo del Comprensorio sanitario di Bolzano, Luca Armanaschi. (ANSA).