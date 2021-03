Covid: 4 decessi e 253 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAR - L'Alto Adige ha registrato nelle ultime 24 ore 4 decessi e 253 nuovi casi covid. Sono stati analizzati 21.055 tamponi (2.010 pcr e 19.045 antigenici). Nei normali reparti ospedalieri si trovano 197 pazienti, nelle strutture private 160 e in terapia intensiva 44, di cui 4 in Austria. In quarantena attualmente si trovano 8.054 altoatesini. (ANSA).