Sci: cdm; discesa Saalbach, Paris secondo nella prima prova

(ANSA) - SAALBACH, 03 MAR - L'austriaco Matthias Mayer in 1.53.26 è stato il più veloce nella prima prova in vista delle due discese di cdm in programma venerdì e sabato a Saalbach e seguite domenica da un superG. Subito alle sue spalle, con un solo centesimo di secondo di ritardo c'è l'azzurro Dominik Paris. Per l'Italia poi il 5/0 tempo di Emanuele Buzzi ma squalificato per salto di porta, più indietro Matteo Marsiglia e Christof Innerhofer.

Quelle di Saalbach saranno la settima e la ottava delle nove gare stagionali. La discesa di venerdì recupera Wengen e quelle di sabato e domenica sostituiscono le prove cancellate per covid in Norvegia, a Kvitfjell. In palio c'è la prestigiosa coppa di di disciplina con Paris in terza posizione con 288 punti nella classifica di specialità ed ancora in corsa per la conquista del trofeo. Domani seconda ed ultima prova. (ANSA).