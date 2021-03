Didattica e ricerca in medicina, accordo Unitn-Hunimed

(ANSA) - TRENTO, 03 MAR - Firmato oggi un accordo di cooperazione strategica fra l'Università di Trento e Umanitas University (Hunimed) di Milano a favore della formazione e della ricerca in medicina, in particolare per la formazione di una generazione medica hi-tech, un maggiore scambio tra ricerca e clinica e lo sviluppo dell'internazionalizzazione.

"Quello che oggi sottoscriviamo è un accordo che consolida anni di collaborazione scientifica e didattica tra l'Università di Trento e Humanitas University", ha detto il rettore Paolo Collini. "La direzione - ha aggiunto - è un rafforzamento dei rapporti per quanto riguarda l'ambito delle scienze della vita con un ateneo che è divenuto punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Una collaborazione di particolare importanza per noi, soprattutto per la didattica, anche alla luce della recente attivazione della Scuola di Medicina". "Si tratta di un'alleanza all'insegna dell'innovazione e dell'internazionalità grazie alla quale ci auguriamo di poter costruire insieme delle linee di ricerca con le quali potremo dare un significativo contributo al trasferimento tecnologico nell'ambito delle scienze della vita", ha sottolineato Marco Montorsi, rettore di Humanitas University.

Negli ultimi anni le due università hanno collaborato per alcune iniziative, come uno studio sul ruolo dell'infiammazione nelle disfunzioni delle sinapsi implicate in diverse malattie del cervello e un altro sull'identificazione dei ceppi batterici coinvolti nei processi di formazione dei tumori.

L'accordo quadro, che ha la durata di tre anni ed è rinnovabile, avrà Olivier Jousson come referente per UniTrento e Arturo Chiti per Hunimed. (ANSA).