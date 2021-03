Covid: Brennero,14 persone senza test respinte in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAR - Quattordici persone provenienti dall'Austria a bordo di treni regionali Oebb, prive di documenti e non in regola con la normativa anti-Covid per l'ingresso in Italia poiché prive di tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, sono state fermate al confine del Brennero e fatte rientrare in territorio austriaco. Lo riferisce la questura di Bolzano.

I controlli sono stati effettuati da agenti del commissariato di Brennero ed hanno interessato sia i passeggeri del trasporto ferroviario che quelli su mezzi privati. Sono stati controllati complessivamente 86 persone e 40 veicoli e numerosi treni provenienti dall'Austria.

A seguito delle verifiche, un cittadino algerino, rintracciato presso la stazione ferroviaria di Brennero, è stato arrestato perché oggetto di un provvedimento di carcerazione della procura della Repubblica di Como, dovendo espiare un anno e 6 mesi per reati contro il patrimonio. Inoltre, altre tre persone sono state denunciate in stato di libertà, avendo fornito generalità false e per uso di atto falso per eludere i controlli. (ANSA).