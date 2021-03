Covid: 8 morti e 121 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 MAR - È sempre pesante il bilancio quotidiano della pandemia in Alto Adige. Secondo i dati riferiti dall'Azienda sanitaria provinciale, altre otto persone sono morte a causa del Covid-19 ed il conto totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sale a 1.039. Sono invece 3 i nuovi casi di variante sudafricana rilevati a Merano (2) e Scena (1). Per contrastare la diffusione, l'Azienda sanitaria ha proposto alla giunta provinciale di adottare per il comune di Scena le stesse misure applicate agli altri comuni già colpiti, ovvero l'isolamento con obbligo di tampone per chi entra e esce.

Nelle ultime 24 ore si registrano, inoltre, 121 nuovi positivi: 88 sono stati rilevati sulla base di 802 tamponi pcr, dei quali 241 nuovi test, e 33 sulla base di 12.390 test antigenici. Il totale dei contagi accertati in provincia di Bolzano è ora di 65.525 (43.053 con tamponi pcr e 22.472 con test antigenici).

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 38 più 3 all'estero, 217 normali reparti ospedalieri, 158 nelle strutture private convenzionate e 95 in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 8.723. I guariti accertati con tampone pcr sono 30.790 (79 in più rispetto ad ieri). A questi si aggiungono 1.688 persone che avevano un test dall'esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test. Inoltre, i guariti per indagine epidemiologica sono 12.343. (ANSA).