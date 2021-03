Casse rurali trentine, in crescita raccolta e prestiti

(ANSA) - TRENTO, 01 MAR - In crescita nel 2020 la raccolta (+7,6%) e i prestiti (+3,5%) delle Casse rurali trentine che hanno registrato un utile di 50 milioni (-28%) e 9,2 milioni di erogazioni ad alto valore sociale per i territori.

Le masse intermediate segnano un incremento del 5,9% rispetto al 2019, per un controvalore complessivo di poco inferiore a 30 miliardi di euro. Sul fronte della raccolta, si registra un incremento del 7,6% rispetto al 2019, pari a 1,4 miliardi di depositi in più, per un valore complessivo che sfiora i 20 miliardi. Anche nel 2020, si conferma la tendenza della clientela a privilegiare la raccolta indiretta (+10%), e in particolare il risparmio gestito (+14,4%) rispetto ai depositi in conto corrente e alle obbligazioni, che comunque crescono significativamente (+6,3%). Il dato evidenzia la generale incertezza sul futuro, che spinge famiglie e imprese a tenere liquidità per far fronte agli imprevisti. Aumentano i prestiti (+311 milioni), soprattutto alle imprese.

In un quadro inedito legato alla pandemia - è stato sottolineato in conferenza stampa - le Casse rurali hanno superato il 2020 con risultati aggregati positivi, in linea con quelli consolidati del gruppo bancario Cassa Centrale, a conferma della complessiva solidità patrimoniale del sistema e dell'accresciuta efficienza prodotta dai processi di aggregazione e dalle economie di scala generate dalla partecipazione al gruppo nato nel 2019. "Risultati eccellenti - ha commentato il presidente della Federazione trentina della cooperazione, Roberto Simoni - che rappresentano solidità, efficienza e redditività in crescita, nonostante accantonamenti superiori a quelli degli anni scorsi". "La ripresa economica sarà lenta - ha aggiunto Simoni - e il Trentino avrà molto bisogno del settore del credito. Non solo di interventi di moratoria, ma anche iniezioni di liquidità che consentano alle aziende di tornare ad avere un assetto stabile". (ANSA).