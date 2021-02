Sci: cdm; Gut fa il bis, vince pure Libera 2 in val di Fassa

(ANSA) - VAL DI FASSA (TRENTO), 27 FEB - L'elvetica Lara Gut-Behrami in 1.23.53 ha vinto -successo n. 32 in carriera dopo i due ori di Cortina- anche la discesa 2 di val di Fassa, recupero di quella preolimpica non disputata in Cina causa covid. Alle sue spalle c'è la connazionale Corinne Suter in 1.25.85 mentre terza è la tedesca Kira Weidle in 1.26.21.

Miglior azzurra anche oggi è stata la giovane trentina Laura Pirovano -23 anni e dunque una carriera tutta da costruire- con un buon 5/o posto in 1.26.32, a soli 11 centesimi dal podio. Poi c'è Elena Curtoni 10/a in 1.26.54. Più indietro Nadia Delago in 1.26.84, poi Francesca Marsaglia Federica Brignone e Marta Bassino, che oggi ha compiuto 25 anni ed è stata festeggiato all'arrivo con banda e fiori.

Con questo primo e questo secondo posto, di Lara Gut-Behrami e Corinne Suter, è stato cosi' sferrato dalle svizzere un vero pesantissimo attacco alla classifica di Sofia Goggia, assente per infortunio, per portarle via la coppa di discesa.

Attualmente l'azzurra è infatti sola al comando con 480 punti mentre Suter la segue con 410 e Lara con 383. Il tutto quando manca solo una gara alla fine della stagione, quella che ci sarà proprio in Svizzera il 17 marzo, alle Finali di Lenzerheide. A Suter basterà ancora un secondo posto (80 punti) per vincere la coppa di discesa. Lara -che ormai punta anche alla sua seconda coppa generale dopo quella del 2016- per conquistarla dovrebbe invece vincere ancora e per la terza volta consecutiva raccogliendo così altri 100 punti.

E' invece scivolata spettacolarmente nelle reti, ma senza danni, l'americana Breezy Jonhson che si è così autoeliminata dalla corsa contro Sofia Goggia per la conquista della coppa di discesa.

Domani va in scena il superG, altro recupero cinese e gara in cui le azzurre potranno farsi valere di più. (ANSA).