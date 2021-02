Covid: altri 15 casi di variante sudafricana in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 FEB - In Alto Adige sono stati individuati altri 15 casi di variante sudafricana. I nuovi casi sono stati rilevati in parte a Merano e negli altri Comuni già coinvolti, mentre ora si aggiungono Silandro, Tirolo e Parcines.

Complessivamente fino ad oggi sono stati rilevati 31 casi di variante sudafricana, 220 casi della variante spagnola, 220 della britannica e 90 della ceca.

Il direttore generale dell'Azienda sanitaria altoatesina Florian Zerzer sottolinea che "sono stati prelevati campioni da tutte le parti della provincia per il sequenziamento. Finora sono stati processati 630 tamponi ed i casi della mutazione sudafricana sono stati trovati solo nella zona di Merano, Val Passiria e Val Venosta".

Per quanto riguarda invece il bollettino Covid giornaliero, si segnalano 4 decessi e 371 nuovi casi tramite tampone pcr e antigenico. I pazienti ospedalizzati sono 413, di cui 36 im terapia intensiva in Alto Adige e altri 3 in Austria. Scende sotto soglia 10.000 il numero degli altoatesini in quarantena (9.990). (ANSA).