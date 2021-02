Covid: 2 decessi e 341 nuovi casi in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 27 FEB - Con oltre 4.000 tamponi analizzati sono 341 i nuovi casi positivi al SAR-CoV-2 in Trentino. Il dato si ricava dal bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che specifica come 152 siano i nuovi positivi al molecolare mentre quelli all'antigenico sono 189. I molecolari hanno inoltre confermato 93 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Abbastanza bilanciato il rapporto fra nuovi ingressi e dimissioni dagli ospedali (17 queste ultime contro i 18 nuovi ricoveri di ieri): al momento i pazienti covid ospitati in vari reparti sono 211, compresi 38 situazioni più critiche seguite dalle terapie intensive.

In ospedale è avvenuto anche 1 dei 2 decessi riportati oggi nel bollettino: si tratta di 1 uno o e di 1 donna, di età compresa fra i 75 ed i 79 anni. Oggi si registrano 197 guariti che portano il totale a 28.815. (ANSA).