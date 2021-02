Covid: sette decessi e 350 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 FEB - Sette decessi, 350 nuovi casi e 427 pazienti ospedalizzati: sono i dati dell'ultimo bollettino covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria ha analizzato 2509 tamponi pcr registrando 226 positivi. A questi vanno aggiunti 124 test antigenici positivi su 10236 effettuati.

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 223 pazienti, nelle cliniche private 161, in terapia intensiva 40 e all'estero 3 pazienti covid. Il numero delle persone in quarantena scende verso soglia 10 mila (10.276). (ANSA).