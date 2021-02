Covid: 3 decessi in Trentino, 36 ricoveri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 25 FEB - Sono 3 decessi per Covid in Trentino secondo i dati dal bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale di Trento: si tratta di 2 donne e di 1 uomo di età compresa fra i 67 e gli 89 anni. Negli ospedali sono 19 i nuovi ricoveri, a fronte di 17 dimissioni; il numero attuale di pazienti Covid è pertanto pari a 204, cifra che comprende anche 36 pazienti in rianimazione.

Ci sono 130 nuovi positivi al molecolare (su 1.709 test molecolari) e 276 all'antigenico (su 2.231 test). Attraverso i molecolari è stata confermata anche la positività di 44 persone il cui contagio era stato individuato nei giorni scorsi dai test rapidi. Dei nuovi positivi, 167 sono asintomatici e 234 pauci sintomatici. Guardando alle fasce d'età, troviamo ben 91 casi fra bambini e ragazzi in età scolastica (32 hanno meno di 5 anni, 8 dei quali meno di 2 anni) mentre i nuovi contagi fra gli ultra settantenni sono 47. Le classi in quarantena sono 46.

Le vaccinazioni hanno raggiunto le 40.044 somministrazioni, comprese le 14.417 seconde dosi e le 6.991 (tra prime e seconde dosi) riservate ad ospiti di residenze per anziani. (ANSA).