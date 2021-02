Tennis: Sinner subito fuori a Montpellier

(ANSA) - BOLZANO, 24 FEB - Finisce subito al primo turno l'avventura di Jannik Sinner nell'Atp 250 di Montpellier. Il 19enne di Sesto Pusteria si è dovuto arrendere al primo turno allo sloveno Aljaz Bedene (Atp 60) in tre set molti tirati con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-7(3). Brutto colpo per Sinner, che si è infortunato proprio nel tiebreak decisivo alla schiena.

Per Sinner, che esattamente due anni fa ha vinto a Bergamo da numero 548 del mondo il suo primo Challenger in carriera, il torneo francese finisce dunque già al primo turno. Adesso verranno valutate le condizioni dell'azzurro. Se l'infortunio non sarà grave, si prepara per l'Atp 500 di Rotterdam, in programma la prossima settimana. Poi ritorna in Francia, a Marsiglia. Dal 14 al 20 marzo giocherà a Dubai, questo sarà anche l'ultimo test in vista del primo Masters 1000 stagionale a Miami. A Pasqua Sinner potrebbe anche giocare il nuovo Atp 250 di Marbella (Spagna), in programma dal 5 all'11 aprile.