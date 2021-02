Sci: Pellegrino "contento coppa cdm,ma ora penso a Mondiali"

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Rischia di dar quasi un pò fastidio sapere di aver vinto la coppa del mondo a 2 giorni dal via dei Mondiale. Ma naturalmente mi fa enorme piacere soprattutto considerando le difficoltà di questo anno". Questo il commento di Federico Pellegrino, poliziotto valdostano, fresco vincitore della coppa del mondo nella specialità sprint dello sci di fondo. Vittoria certificata anzitempo, matematicamente, in seguito alla cancellazione delle due ultime prove in programma a causa delle misure anticovid che erano programmate in Norvegia e Repubblica Ceca.

Pellegrino in questi giorni è concentratissimo per i Campionati Mondiali di sci di fondo, al via venerdì a Oberstdorf, in Germania. E la notizia del titolo conquistato lo spiazza un pò: "Oggi -dice- mi è difficile essere lucido per analizzare e commentare al meglio la stagione di coppa del mondo, perchè mi sto preparando per i Mondiali e in particolare per la prossima gara a tecnica classica. E' un pò di tempo che non riesco a andare a podio in questa disciplina, quindi mi presento al via come un outsider, ma voglio giocare le mie carte, e far vedere che posso dire la mia anche lì come ho fatto nel 2018 a Pyeongchang. Ai Mondiali ovviamente ci sarà anche la sprint a tecnica libera dove invece non posso nascondermi l'obiettivo della medaglia, considerati i miei precedenti. Sono molto carico e motivato per entrambe le gare. Certo, la vittoria della coppa del mondo è una bella soddisfazione, e mi spinge ancora di più nella sprint dei mondiali che si svolgerà su un tracciato duro, reso ancora più duro dalle condizioni meteo, ormai primaverili, fa tanto caldo e quindi sarà una gara tosta il che non mi dispiace neanche troppo". (ANSA).